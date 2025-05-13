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Россиянам рассказали, сколько будут стоить автомобили Li Xiang из официальных поставок

Автомобили Li Xiang из официальных поставок будут стоить в РФ от 5,6 млн рублей
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Li Auto

Автомобили китайской марки Li Xiang, официальные продажи которых начнутся в России, будут стоить от 5,6 млн рублей. Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на одного из дилеров марки.

«Самой доступной моделью линейки станет кроссовер L6. Его начальную комплектацию Pro оценят в 5,59–5,79 млн рублей в зависимости от дополнительного оснащения. В него входят эксклюзивный цвет кузова и колёсные диски. Модификация L6 Max стоит уже 6,09–6,19 млн рублей», — отмечается в публикации.

Кроссовер Li L7 Pro будет продаваться у официальных дилеров по цене 6,39-6,69 млн рублей. В версии Ultra L7 предложат россиянам за 7,29-7,39 млн рублей. Флагманская модель Li Xiang, кроссовер L9 будет доступен в одной комплектации Ultra за 8,59-8,69 млн рублей. Среди дополнительного оснащения, доступного для машины — пороги с электроприводом.

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