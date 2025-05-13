Toyota анонсировала новое поколение RAV4

Корпорация Toyota опубликовала первые изображения-тизеры кроссовера RAV4 нового поколения, сообщает Autohome.

На опубликованном виде сверху заметен угловатый капот нового кроссовера с ребрами жесткости. Крыша у кроссовера трапециевидная, сужающаяся в задней части. На фото салона видны два дисплея на передней панели. В дизайне самого «торпедо» нового RAV4 преобладают прямые линии. Также изменилась форма ступицы рулевого колеса. На центральной консоли и спицах руля сохранилось большое количество физических кнопок.

Ожидается, что RAV4 нового поколения получит гибридную силовую установку на основе бензинового мотора 2.5. Для кроссовера предусмотрен передний и полный привод. Вместо рычага управления трансмиссией на центральном тоннеле укреплен компактный селектор.

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