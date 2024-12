В Changan назвали причину ухода своих машин из РФ

Компания Changan раскрыла причину ухода трех своих моделей с отечественного рынка. Об этом «Российской газете» рассказали в пресс-службе автобренда.

«Changan продолжает развиваться и адаптироваться к требованиям российского рынка. Изменения в модельном ряду бренда, которые уже были подмечены широкой аудиторией, связаны именно с этим», — заявили в компании.

В Changan пояснили, что модель CS75 Plus решили заменить на аналогичную, но следующего поколения. Так, новая генерация CS75 Plus получила две силовые установки: к известному 1,5 TGDI добавили 2-литровый BlueCore. А вот 6-ступенчатый «автомат» Aisin решили заменить на 8-ступенчатый АКПП этого же производителя.

Также модель CS95 решили заменить на обновленную версию.

«CS55 Plus переименована в UNI-S в связи с отделением моделей серии UNI в отдельную линейку. Это позволит нам лучше позиционировать продукт на рынке и предлагать нашим клиентам разнообразный выбор», — добавили в пресс-службе.

Однако кросс-купе CS85 Plus решили вывести с рынка из-за «окончания жизненного цикла данной модели».

До этого в России китайская компания Changan прекратила продажи трех моделей кроссоверов.

«Судя по разделу с моделями на официальном сайте марки, компания завершила продажи кроссоверов CS85 Plus, CS75 Plus второго поколения и CS95. Кроме того, модель CS55 Plus окончательно переименована в Uni-S», — пишет Telegram-канал «Китайские автомобили»..

Кроссовер Changan CS75 Plus появился в России в 2023 году. Его цена — 2,85 млн рублей. В ноябре 2024 года на российском рынке стартовали продажи рестайлинговой модели.

