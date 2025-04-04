Стало известно, почему весной водителям грозит удушье

Весной водители могут заработать отек Квинке из-за обострения аллергии. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала врач-терапевт, пульмонолог клиники «Будь Здоров» Елена Горбачева.

«Аллергическая реакция может проявляться в виде высыпания на коже и ее покраснения, зуда, чихания, насморка, слезотечения, отечности глаз, приступов кашля или удушья, а иногда и появлением опасного для жизни отека Квинке», — заявила она.

Если у водителя началась аллергия, то нужно воздержаться от использования автомобиля в связи со снижением концентрации внимания, внезапными приступами кашля и ухудшением зрения. В обратном случае автомобилист рискует попасть в ДТП, считает врач.

По словам Горбачевой, опасный отек Квинке проявляется в виде нарастающего отека по всему лицу и слизистым, что приводит к затруднению дыхания и одышке.

«При отсутствии терапии из-за удушья человек может не выжить. Такая опасная реакция может возникнуть практически на любой аллерген и застигнуть человека в любом месте, включая и кресло водителя», — предупредила медик.

При первых проявлениях отека Квинке Горбачева посоветовала остановить машину и вызвать бригаду скорой помощи, так как любое промедление опасно для жизни.

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