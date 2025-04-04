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Задержан бывший первый зампред правительства Коми

«Ъ»: в Москве задержали экс-вице-премьера Коми Виноградова по делу о взятке
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РИА Новости

Бывший вице-премьер республики Коми Антон Виноградов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки, его задержали в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

«Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) возбудили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по материалам ФСБ России», — говорится в публикации.

Источник добавил, что в ближайшее время суд изберет Виноградову меру пресечения.

Как сообщил «Ъ» источник в окружении экс-вице-премьера Коми, его задержали в Москве, куда он переехал после того, как сложил свои полномочия в феврале 2022 года. Сам Виноградов заявлял, что в столице ему предложили работу в одной из государственных корпораций.

«Ъ» также отмечает, что, по информации следствия, расследование связано с периодом работы Виноградова в Коми, где он курировал развитие государственно-частного партнерства и отвечал за взаимодействие с крупным бизнесом.

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