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В России покажут стендап-сериал о жизни цыган

Стендап-сериал «Быть цыганом» выйдет 8 апреля в России
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Okko

Документальный стендап-сериал «Быть цыганом» выйдет 8 апреля в онлайн-кинотеатре Okko — в Международный день цыган. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

По сюжету популярный стендап-комик Леонид Кулаков отправится на арендованном автодоме в гости к цыганам, чтобы собрать материал для новых шоу. В процессе путешествия юморист познакомится с разнообразием быта цыганского народа: получит предсказание от знаменитой гадалки, повеселится на свадьбе, исследует жизнь табора и даже выйдет на ринг, чтобы подраться.

Продюсер по документальному контенту Владимир Тодоров назвал предстоящий проект уникальным не только для России, но и для всего мира.

«Во-первых, новый сериал сочетает в себе два очень непохожих жанра: тревел и стендап. Во-вторых, это очень глубинное исследование на тему современных российских цыган и того, как с трепетом оберегают свою культуру», — сказал он.

Всего выйдет пять серий «Быть цыганом». Режиссером выступил Владислав Кузнецов, а сценаристом — Алексей Кобылков.

Съемки проекта велись на протяжении трех месяцев. Среди героев оказались самые разные представители цыган: от музыкантов до настоящих баронов и влиятельных бизнесменов.

Ранее сообщалось, что Ирина Старшенбаум вынуждена преодолеть 1500 километров с незнакомцем в новом фильме.

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