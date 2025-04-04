Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сибиряк дважды перенес операцию по удалению аппендицита и обратился в суд

Красноярец дважды перенес операцию по удалению аппендицита и обратился в суд
close
Shutterstock

Житель Красноярска через суд хочется взыскать компенсацию с больницы за некачественное оказание медицинских услуг. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

По словам заявителя, 13 апреля 2023 года в городской больнице №7 ему провели операцию по удалению аппендицита. Почти через год, 22 марта 2024 года во время семейного путешествия мужчина почувствовал недомогание. Он вновь оказался на операционном столе уже другого медицинского учреждения — во время вмешательства ему вновь удалили аппендицит.

Когда мужчина поправился, он решил подать в суд на врачей с требованием компенсации морального вреда из-за некачественного лечения. Свои страдания пациент оценил в 500 тысяч рублей. Сейчас по делу назначены экспертизы.

Ранее россиянам рассказали, как получить компенсацию после неудачной пластической операции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами