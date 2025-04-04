Сибиряк дважды перенес операцию по удалению аппендицита и обратился в суд

Житель Красноярска через суд хочется взыскать компенсацию с больницы за некачественное оказание медицинских услуг. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

По словам заявителя, 13 апреля 2023 года в городской больнице №7 ему провели операцию по удалению аппендицита. Почти через год, 22 марта 2024 года во время семейного путешествия мужчина почувствовал недомогание. Он вновь оказался на операционном столе уже другого медицинского учреждения — во время вмешательства ему вновь удалили аппендицит.

Когда мужчина поправился, он решил подать в суд на врачей с требованием компенсации морального вреда из-за некачественного лечения. Свои страдания пациент оценил в 500 тысяч рублей. Сейчас по делу назначены экспертизы.

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