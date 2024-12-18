Россиянам рассказали о минусах седана Changan Eado Plus

Автоэксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал о минусах седана Changan Eado Plus, который он эксплуатировал несколько месяцев.

«Первое впечатление действительно оказалось не самым позитивным: по Bluetooth работает музыка, но не получается вести телефонный разговор. Мелочь, однако, с точки зрения ПДД наказуемая. Хотя наверняка ее можно исправить свежей прошивкой», — отметил Милешкин.

В автомобиле отсутствует подогрев сидений. Картинка с камер кругового обзора посредственная. Передняя камера регистратора расположена в решетке радиатора. Зимой на ней налипает снег. Также в автомобиле часто запотевают стекла.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее были названы все неисправности Lada Vesta с пробегом.