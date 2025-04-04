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Трамп отреагировал на введение Китаем ответных пошлин

Трамп заявил, что Китай запаниковал и сыграл неправильно, введя ответные пошлины
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Mark Schiefelbein/AP

Глава Белого дома Дональд Трамп после введения Китаем ответных пошлин на меры США в социальной сети Truth Social написал, что Пекин «сыграл неправильно» и «запаниковал».

»Китай запаниковал, а этого позволить они себе не могут», — написал он.

4 апреля Китай объявил о введении тарифов в размере 34% на всю продукцию импорта из США. Комиссия по тарифам при Госсовете Китая сообщила, что этот шаг стал ответом на тарифную политику Трампа.

2 апреля американский президент объявил о введении новой системы пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Европейского союза. Против России пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МВФ оценил риски для мировой экономики.

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