Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительница Подмосковья пострадала из-за атаки дрона ВСУ

Жительницу подмосковного Стремилово откинуло взрывной волной из-за атаки дрона
close
Gleb Garanich/Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал и сдетонировал во дворе частного дома в подмосковном селе Стремилово. Хозяйку дома, которая в этот момент стояла у окна, откинуло взрывной волной, сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова россиянки.

По словам женщины, она находилась дома с мужем и двумя детьми. Примерно в 01:45 она подошла к окну и услышала взрыв рядом с домом. Женщину отбросило взрывной волной в комнату, а оконные стекла полетели на нее. Россиянка не получила серьезных травм.

По ее словам, она быстро собрала вещи и вместе с членами семьи уехала в Чехов.

4 апреля глава Чеховского муниципального округа Михаил Собакин сообщил, что в селе Стремилово нашли повреждения остекления домов на двух улицах после атаки беспилотника. По его словам, повреждения получили дома по улице Мира и улице Заречная. Сейчас на месте работают экстренные службы. Он добавил, что пострадавших местных жителей после атаки нет.

За минувшую ночь над регионами России дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 107 беспилотников. По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и сбили 34 дрона над Курской областью, 30 беспилотников — над Орловской и 18 — над Липецкой областями.

Также семь дронов сбили над территорией Калужской области, по четыре – над Ростовской областью и акваторией Азовского моря. По три дрона подавили над Тамбовской областью и Московским регионом, два упали в Брянской области и по одному — над Воронежской и Тульской областями.

Ранее в Госдуме назвали условие прекращения атак беспилотников ВСУ на территорию России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами