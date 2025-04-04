Жительница Подмосковья пострадала из-за атаки дрона ВСУ

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал и сдетонировал во дворе частного дома в подмосковном селе Стремилово. Хозяйку дома, которая в этот момент стояла у окна, откинуло взрывной волной, сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова россиянки.

По словам женщины, она находилась дома с мужем и двумя детьми. Примерно в 01:45 она подошла к окну и услышала взрыв рядом с домом. Женщину отбросило взрывной волной в комнату, а оконные стекла полетели на нее. Россиянка не получила серьезных травм.

По ее словам, она быстро собрала вещи и вместе с членами семьи уехала в Чехов.

4 апреля глава Чеховского муниципального округа Михаил Собакин сообщил, что в селе Стремилово нашли повреждения остекления домов на двух улицах после атаки беспилотника. По его словам, повреждения получили дома по улице Мира и улице Заречная. Сейчас на месте работают экстренные службы. Он добавил, что пострадавших местных жителей после атаки нет.

За минувшую ночь над регионами России дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 107 беспилотников. По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и сбили 34 дрона над Курской областью, 30 беспилотников — над Орловской и 18 — над Липецкой областями.

Также семь дронов сбили над территорией Калужской области, по четыре – над Ростовской областью и акваторией Азовского моря. По три дрона подавили над Тамбовской областью и Московским регионом, два упали в Брянской области и по одному — над Воронежской и Тульской областями.

Ранее в Госдуме назвали условие прекращения атак беспилотников ВСУ на территорию России.