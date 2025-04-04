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Президент Армении утвердил закон о начале вступления в ЕС

Президент Хачатурян утвердил закон о намерении Армении вступить в ЕС
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Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил одобренный парламентом закон о намерении страны вступить в Евросоюз. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Президент Армении подписал принятый Национальным собранием закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз», — отмечается в сообщении на сайте президента.

26 марта парламент Армении в окончательном чтении принял законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз. По словам спикера парламента Алена Симоняна, за принятие документа проголосовали 64 депутата, против — семь. Проект поддержали депутаты правящей партии «Гражданский договор», а оппозиция назвала его абсурдным, ведь ЕС не предлагал стране членство.

В конце марта вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Армения не сможет «усидеть на двух стульях», стране придется сделать выбор между ЕАЭС и ЕС.

До этого эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов назвал законопроект о намерении Армении вступить в Европейский союз попыткой Еревана шантажировать Москву. Он добавил, что истинные проблемы Армении мало волнуют Брюссель. ЕС рассматривает страну лишь в качестве «занозы» для России.

Ранее Шойгу назвал последствия присоединения Армении к ЕС.

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