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В поселке Ранцево в Тверской области спасатели тушат крупный пожар с помощью вертолета

В Тверской области спасатели тушат 10 строений, включая жилые дома
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ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В Тверской области произошел крупный пожар в поселке Ранцево. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Там горят 10 строений, в том числе три жилых дома. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. К тушению возгорания привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. Другие подробности не сообщаются.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 2 апреля заявлял, что в ближайшее время в трех российских регионах ожидается высокая опасность пожаров. Он подчеркнул, что из-за теплой погоды до конца этой недели в Астраханской, Херсонской, Челябинской областях прогнозируется четвертый, самый высокий класс пожароопасности.

21 марта сообщалось, что первый в этом году лесной пожар ликвидировали в Московской области. Возгорание произошло в Озерном участковом лесничестве в городском округе Балашиха. Из-за ветра площадь пожара достигла 0,95 га, он был полностью потушен за 1,5 часа.

Ранее в Приморье разбушевались природные пожары.

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