Российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» зарекомендовал себя как один из самых эффективных и востребованных ПТРК в мире. Об этом сообщает 19FortyFive.

«Корнет» получил широкое распространение и активно использовался в разных конфликтах по всему миру, демонстрируя свою эффективность против различных целей. Впервые он был применен в боевых действиях во время вторжения в Ирак в 2003 году и с тех пор участвовал во многих конфликтах, включая войну в Ливане в 2006 году, конфликт в Сирии и СВО на Украине.

В числе главных преимуществ «Корнета» издание выделяет его универсальность. Существуют как мобильные, так и стационарные версии ПТРК, которые можно устанавливать на различную технику. Такая гибкость обеспечивает возможность использования комплекса в самых разных тактических ситуациях – от засад до прямых столкновений с бронетехникой противника.

Тандемные кумулятивные боеголовки ракет «Корнет» особенно эффективны против современных основных боевых танков с динамической защитой. Способность пробивать толстую броню и увеличенная дальность делают его мощным оружием на поле боя.

Широкое использование «Корнета» имеет серьезные стратегические последствия для США и их союзников. Его возможность поражать современную бронетехнику и адаптивность в различных боевых сценариях делают данный комплекс «ценным инструментом», подчеркивает 19FortyFive.

В феврале компания «Высокоточные комплексы», входящая в систему «Ростеха», провела успешные испытания легкой управляемой ракеты 9М134 (другое название — «Булат»), предназначенной для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).

Ранее эксперт рассказал о преимуществе «Корнета» перед американским Javelin.