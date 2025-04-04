Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд отменил приостановку работы причалов КТК в Новороссийске

Суд в Новороссийске отменил приостановку работы причалов КТК
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Приморский районный суд Новороссийска отменил приостановку выносных причалов морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и наложил на компанию штраф в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КТК.

«Суд... постановил... наложить административный штраф на АО «КТК-Р» в размере 200 тысяч рублей, без административного приостановления работы ВПУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по мнению суда, КТК допустил нарушения при перевалке, которые должен устранить до 30 июня.

Причалы были закрыты после выездной проверки Ространснадзора, которая проходила с 27 по 31 марта. Основной задачей проверки было обеспечение соблюдения норм, предотвращающих загрязнение морской среды нефтью и нефтепродуктами.

2 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что причалы КТК закрыли из-за последствий атаки дронов ВСУ.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами