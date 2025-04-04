Суд отменил приостановку работы причалов КТК в Новороссийске

Приморский районный суд Новороссийска отменил приостановку выносных причалов морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и наложил на компанию штраф в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КТК.

«Суд... постановил... наложить административный штраф на АО «КТК-Р» в размере 200 тысяч рублей, без административного приостановления работы ВПУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по мнению суда, КТК допустил нарушения при перевалке, которые должен устранить до 30 июня.

Причалы были закрыты после выездной проверки Ространснадзора, которая проходила с 27 по 31 марта. Основной задачей проверки было обеспечение соблюдения норм, предотвращающих загрязнение морской среды нефтью и нефтепродуктами.

2 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что причалы КТК закрыли из-за последствий атаки дронов ВСУ.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки.