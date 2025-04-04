Эстония депортировала в Россию желавшего уничтожения россиян ультраправого активиста

Эстония депортировала в Россию ультраправого активиста Максима Широкова, который желал уничтожения граждан России и поддерживал Украину. Об этом сообщил портал Delfi.ee.

«Максим Широков восхищался символикой Эстонского легиона СС, прославлял Адольфа Гитлера и вступил в местный фашистский клуб», — отмечается в публикации.

В соцсетях мужчина выражал готовность к уничтожению россиян, а в статусе указал, что «фюрер» ждет его в «Вальгалле». Известно, что Широков родом из Пскова, он закончил местный государственный институт.

Пресс-служба Департамента внутренней безопасности МВД Эстонии объяснила причину депортации активиста попыткой предотвратить использование его репутации для дискредитации имиджа страны.

До этого российский футболист Евгений Кабаев, которого в 2019 году депортировали из Эстонии, признался, что во время своей игры в республике сталкивался с русофобством со стороны сотрудников органов правопорядка.

До этого в Эстонии россиянина приговорили к лишению свободы по делу о госизмене.