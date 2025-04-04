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Ивлеева намерена продавать алкоголь под своим именем

Блогерша Ивлеева зарегистрировала товарный знак для производства алкоголя
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Global Look Press

Блогерша Анастасия Ивлеева зарегистрировала 2 апреля 2025 года имя «Настя Ивлеева» в качестве товарного знака, выяснила «Газета.Ru».

Новый товарный знак знаменитости охватывает 26 категорий Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — в том числе Ивлеева планирует производить алкогольную продукцию, выпускать снеки и организовывать услуги по приготовлению и доставке еды. Регистрация блогерши действует до 23 октября 2034 года.

Накануне стало известно, что выручка компании Ивлеевой «Коленки пчелы» упала до 1,7 млрд рублей. На пике популярности фирма зарабатывала почти 3 млрд рублей в год, но после скандальной голой вечеринки доходы компании стали падать. В 2023-м выручка бизнеса Ивлеевой составила 2,8 млрд рублей.

4 января Ивлеева сообщила, что уходит из ресторанного бизнеса ради других проектов. Она открыла лапшичную Nudles вместе с ресторатором Александром Пичугиным в июне 2024 года. По словам Ивлеевой, с момента открытия она каждый месяц получала сотни положительных отзывов от гостей.

Ранее сообщалось, что налоговая закрывает кондитерскую для собак Сергея Лазарева.

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