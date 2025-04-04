В Подмосковье медики спасли жизнь мужчине, на которого напал медведь

Мужчина, пострадавший от нападения медведя в Подмосковье, перенес операцию

Состояние пострадавшего после нападения медведя мужчины остается тяжелым. Об этом сообщает директор Красногорской больницы Бутай Бутаев.

По словам главы медучреждения, специалисты уже провели операцию, во время которой ушили раны и стабилизировали состояние человека. Хирургическое вмешательство длилось четыре часа. На данный момент пациент находится в реанимации, вскоре его снова направят на операцию.

«Из-за сложности и количества травм ему предстоит несколько поэтапных оперативных вмешательств», — сообщается в публикации.

Инцидент произошел недалеко от поселка городского типа Шаховская. По данным СМИ, 29-летний молодой человек отправился в лес, чтобы подобрать сброшенные рога оленей и лосей.

Позже по неизвестной причине на него напал медведь, который разодрал пострадавшему лицо и сломал кости, после чего ушел. Мужчина смог позвонить родным.

Чтобы помочь пациенту, на место отправили санавиацию, в медучреждении его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии и приготовили к операции.

Ранее в США мужчина переоделся в медведя, чтобы отогнать от дома настоящее животное.