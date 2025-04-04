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В Подмосковье медики спасли жизнь мужчине, на которого напал медведь

Мужчина, пострадавший от нападения медведя в Подмосковье, перенес операцию
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ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

Состояние пострадавшего после нападения медведя мужчины остается тяжелым. Об этом сообщает директор Красногорской больницы Бутай Бутаев.

По словам главы медучреждения, специалисты уже провели операцию, во время которой ушили раны и стабилизировали состояние человека. Хирургическое вмешательство длилось четыре часа. На данный момент пациент находится в реанимации, вскоре его снова направят на операцию.

«Из-за сложности и количества травм ему предстоит несколько поэтапных оперативных вмешательств», — сообщается в публикации.

Инцидент произошел недалеко от поселка городского типа Шаховская. По данным СМИ, 29-летний молодой человек отправился в лес, чтобы подобрать сброшенные рога оленей и лосей.

Позже по неизвестной причине на него напал медведь, который разодрал пострадавшему лицо и сломал кости, после чего ушел. Мужчина смог позвонить родным.

Чтобы помочь пациенту, на место отправили санавиацию, в медучреждении его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии и приготовили к операции.

Ранее в США мужчина переоделся в медведя, чтобы отогнать от дома настоящее животное.

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