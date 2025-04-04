Астрономы нашли редчайшую пару звезд

Астрономы из Университета Уорика сделали выдающееся открытие — всего в 150 световых годах от Земли они нашли редкую компактную двойную звездную систему, которая со временем взорвется как сверхновая типа Ia. Это космическое событие озарит ночное небо светом, в 10 раз превышающим яркость полной Луны. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Астрономы уже давно используют сверхновые типа Ia, чтобы определять расстояния до далеких галактик. Эти взрывы происходят, когда белый карлик — плотное ядро погибшей звезды — достигает критической массы и не может выдержать собственной гравитации.

Хотя теоретически предполагалось, что большинство сверхновых этого типа вызывается слиянием двух белых карликов, эта гипотеза впервые получила прямое подтверждение. Ученые обнаружили уникальную систему двух белых карликов, находящуюся по космическим меркам «у нас под боком».

Руководитель исследования, аспирант Джеймс Мандей отметил: «Мы давно ждали обнаружения подобной массивной двойной системы поблизости. Когда я впервые заметил ее, я сразу понял — это нечто особенное. Мы начали наблюдения с использованием крупнейших оптических телескопов мира».

Исследователи выяснили, что белые карлики вращаются вокруг друг друга на расстоянии всего 1/60 от расстояния между Землей и Солнцем. Их общая масса составляет 1,56 солнечных — этого достаточно, чтобы гарантировать взрыв, вне зависимости от последующих обстоятельств.

Хотя сама сверхновая взорвется нескоро — через примерно 23 миллиарда лет, — система уже представляет огромный интерес для науки. Сейчас звезды совершают один оборот за 14 часов, но по мере того как они сближаются из-за потери энергии на гравитационные волны, их орбита будет ускоряться. Перед самым взрывом они будут вращаться с периодом всего в 30–40 секунд.

Сам взрыв будет необычным: произойдет редкая четырехкратная детонация. Сначала вспыхнет внешняя оболочка звезды, на которую перетекает масса, затем ее ядро, затем взрыв заденет вторую звезду — и процесс повторится. Это приведет к полному уничтожению системы с выбросом энергии, превышающим мощность ядерной бомбы в тысячу триллионов триллионов раз.

Когда это произойдет, сверхновая станет одной из самых ярких точек на небе — затмевая даже Юпитер в 200 тысяч раз.

Пока же ученые продолжают исследование подобных объектов, чтобы окончательно разгадать тайну этих мощнейших космических взрывов.

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