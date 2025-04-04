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В российском регионе молодой человек избил прохожего палкой и сбежал

В Пятигорске молодой человек избил прохожего палкой и сбежал
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Global Look Press

В Пятигорске 23-летний молодой человек избил палкой 20-летнего прохожего после конфликта и сбежал. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Предварительно, инцидент произошел на одной из улиц города-курорта, когда юноша проводил время в компании знакомых. Мимо проходил молодой человек, который нагрубил им, и у них случился конфликт. Ссора переросла в драку, в ходе которой агрессор схватил деревянную палку и дважды ударил ею оппонента в область плеча. После этого он скрылся с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого, им оказался житель Предгорного округа. Его доставили в отдел полиции, где молодой человек сознался в содеянном.

Экспертиза заключила, что здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ.

Ранее неизвестные избили и обстреляли мужчину в Ленобласти, он попал в реанимацию.

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