В российском регионе молодой человек избил прохожего палкой и сбежал

В Пятигорске 23-летний молодой человек избил палкой 20-летнего прохожего после конфликта и сбежал. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Предварительно, инцидент произошел на одной из улиц города-курорта, когда юноша проводил время в компании знакомых. Мимо проходил молодой человек, который нагрубил им, и у них случился конфликт. Ссора переросла в драку, в ходе которой агрессор схватил деревянную палку и дважды ударил ею оппонента в область плеча. После этого он скрылся с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого, им оказался житель Предгорного округа. Его доставили в отдел полиции, где молодой человек сознался в содеянном.

Экспертиза заключила, что здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ.

Ранее неизвестные избили и обстреляли мужчину в Ленобласти, он попал в реанимацию.