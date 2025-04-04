Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области пропал без вести каждый второй штурмовик 82-й бригады ВСУ

РИА Новости: в Курской области пропала половина штурмовиков 82-й бригады ВСУ
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Курской области половина штурмовиков 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины пропала без вести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российской группировке войск «Север».

«По документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести», — отметил собеседник издания.

Военнослужащий допустил, что в действительности потери ВСУ значительно выше.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что всего за время операции в Курской области ВСУ потеряли более 71 940 военнослужащих, 404 танка, 330 бронемашин, более 2 609 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.

Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью изданию «Украинская правда» назвал ситуацию в Курской области катастрофой для ВСУ. По его словам, несколько десятков солдат ВСУ попали в плен. Он обвинил украинское командование в том, что оно не было готово к решительным действиям ВС РФ и не подготовило отход ВСУ.

Ранее Хинштейн предрек скорое освобождение всей Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами