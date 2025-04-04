В Курской области половина штурмовиков 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины пропала без вести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российской группировке войск «Север».

«По документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести», — отметил собеседник издания.

Военнослужащий допустил, что в действительности потери ВСУ значительно выше.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что всего за время операции в Курской области ВСУ потеряли более 71 940 военнослужащих, 404 танка, 330 бронемашин, более 2 609 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.

Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью изданию «Украинская правда» назвал ситуацию в Курской области катастрофой для ВСУ. По его словам, несколько десятков солдат ВСУ попали в плен. Он обвинил украинское командование в том, что оно не было готово к решительным действиям ВС РФ и не подготовило отход ВСУ.

Ранее Хинштейн предрек скорое освобождение всей Курской области.