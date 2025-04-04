Российские военные уничтожили украинские самолеты в аэропорту Днепра

«ДП»: ВС РФ уничтожили пять украинских самолетов в аэропорту Днепра

Вооруженные силы РФ нанесли удар по территории международного аэропорта «Днепр» на Украине, в результате чего были уничтожены пять украинских самолетов. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасский Партизан» («ДП»).

Массированная атака по военным объектам Украины произошла в ночь с 3 на 4 апреля.

«Основной удар нанесен по территории международного аэропорта «Днепропетровск». Уничтожены 5 самолетов гражданской авиации, еще один получил повреждения», — отмечается в публикации.

Взрыв вызвал пожар, который полностью уничтожил ангар площадью 1500 кв. метров, где, по предварительным данным, велось переоборудование самолетов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

31 марта координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ поразили авиабазу ВСУ в Полтавской области. По его словам, с этой авиабазы в последнее время часто взлетали самолеты «курсом на восток». Кроме того, российские военные нанесли удар по украинской авиабазе Озерное в Житомирской области, добавил подпольщик.

Ранее подполье сообщило об ударах по цехам завода «Южмаш» в Днепре.