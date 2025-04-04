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Глава госдепа США призвал Данию признать, что Гренландия не хочет быть ее частью

Рубио: Дании следует признать, что Гренландия не хочет быть ее частью
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Nathan Howard/Reuters

Датским властям следует признать, что Гренландия не хочет находиться в составе Дании, заявил в ходе пресс-конференции госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Его цитирует РИА Новости.

«Именно на этом Дания должна сосредоточиться — на том, что гренландцы не хотят быть частью Дании. Вот на чем они должны сосредоточиться», — высказался глава госдепа США.

3 апреля глава датского МИД Лекке Расмуссен заявил, что Рубио передали критические замечания Дании в адрес американского президента Дональда Трампа по вопросу Гренландии.

По словам министра, в настоящее время сложившаяся ситуация уже не соответствует нормам международного права. Кроме того, говорить о проблеме без представителей самой Гренландии невозможно, подчеркнул глава МИД Дании.

После своей победы на выборах президента США Трамп выдвинул идею покупки Гренландии. Однако инициатива столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны Дании, которой принадлежит остров, а также властей и жителей Гренландии.

Ранее в Пентагоне заявили о важности пространства вокруг Гренландии для США.

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