У российских дилеров появились кроссоверы Jetour X50 ценой менее 2 млн рублей

К дилерам Jetour в России начали поступать новые кроссоверы X50, сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора «Авилон Jetour» Антона Демкина.

«В частности, в нашей сети эту новинку можно приобрести в нескольких салонах, в том числе, в «Авилон Jetour» на Автозаводской», — сказал изданию Демкин.

Jetour X50 доступен на российском рынке по цене от 1,99 млн рублей. Автомобиль в базовой комплектации снабжен атмосферным мотором 1.6 мощностью 113 л.с., 5-ступенчатой механической трансмиссией и передним приводом. Две другие версии снабжены турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Стоимость Jetour X50 в максимальной комплектации — 2,44 млн рублей.

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