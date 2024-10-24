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В Китае появится уникальный кроссовер Hyundai

Hyundai выпустит уникальный кроссовер для рынка Китая

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Hyundai

Корейская компания Hyundai разработает новый уникальный автомобиль для китайского рынка. Об этом сообщает IT Home.

Отмечается, что эксклюзивная модель будет выпущена на китайском рынке в следующем году. Скорее всего, речь идет о кроссовере.

До этого стало известно, что бренд Oting выведет на российский рынок пикап-хардтоп Palasso. Презентация новой модели состоялась в Москве.

Продажи автомобиля начнутся в первом квартале 2025 года. Цены и набор комплектаций будут названы перед стартом продаж. Рамный пикап производится в Китае, на российский рынок он выйдет с бензиновым мотором 2.0 мощностью 218 л.с., восьмиступенчатой АКП немецкой марки ZF и полным приводом. Тем же силовым агрегатом оснащается и внедорожник Oting «Паладин», который уже продается в России.

У Oting Palasso необычная конструкция кузова: грузовой отсек, отделенный от пассажирской кабины, оснащается несъемной крышей на заводе. Уровень крыши над багажником выше, чем над салоном. Объем грузового отсека — 2150 л, его стенки отделаны пластиком, на полу — ковровое покрытие, как в багажнике внедорожника.

Ранее сообщалось, что российские продажи рамного внедорожника Tank 400 начнутся в 2025 году.

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