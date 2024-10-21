Стали известны подробности падения в Москву-реку автомобиля с тремя девушками

Девушки учились дрифтовать на машине, улетевшей в реку у «Москвы-Сити». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По словам очевидцев, три молодые дамы гоняли на набережной. В какой-то момент не справились с тормозами и оказались в воде», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на набережной Тараса Шевченко. За рулем машины сидела девушка, которая впервые в жизни решила взять с подругой каршеринг, но с «автомобилем было что-то не так». В результате она потеряла управление, отмечают авторы.

По словам очевидцев, перед аварией раздался звук свиста тормозов. После этого они увидели, как автомобиль перевернулся сперва на бок, потом на крышу. После этого машина упала в реку.

Прохожие сперва помогли вытащить на берег водителя машины. После приезда спасателей из автомобиля достали вторую девушку, которая потеряла сознание. Пострадавшую госпитализировали.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль упал в реку на набережной Марка Шагала возле БЦ «Ривер Плаза». Пассажиры успели покинуть машину и ушли в неизвестном направлении. На месте аварии произошел разлив топлива.

Впоследствии автомобиль Toyota, снесший ограждение на набережной на юге Москвы, подняли из воды при помощи спецтехники. На хозяйке авто числится 75 штрафов за нарушение ПДД.

Ранее сообщалось, что массовая авария затруднила движение автомобилей на МКАД.