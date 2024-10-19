На видео попали объятые огнем грузовик и «Газель» в Подмосковье

В Подмосковье после ДТП с грузовиком и «Газелью» начался пожар. Об этом сообщает МЧС России.

«В городском округе Богородский на 55 километре трассы М-7 столкнулись грузовик и «Газель». Оба авто загорелись. Никто не пострадал», — говорится в публикации.

Впоследствии возгорание удалось ликвидировать. Движение на участке ДТП перекрыто.

До этого в Петербурге произошло ДТП с участием мужчины, который после аварии вышел из автомобиля с балалайкой.

Инцидент случился на улице Костюшко. По данным СМИ, мужчина на иномарке не справился с управлением и врезался в машину марки Lada.

На кадрах с места инцидента видно, что Range Rover получил повреждения. Автомобиль второго участника аварии перевернулся. Известно, что в нем находились младенец и двое взрослых. Приехавшие на место медики госпитализировали всех троих в состоянии средней степени тяжести. О характере травм информация отсутствует.

Ранее в Москве из-за жесткого ДТП с такси пострадали дети.