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Расчеты РСЗО «Град» нанесли удары по скоплению личного состава и техники ВСУ

МО РФ: военные «Запада» с помощью РСЗО «Град» поразили живую силу и технику ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Запад» при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» нанесли удары по месту скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, пишет ТАСС.

«В этот раз в ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО «Град» <…> уничтожили боевую бронированную технику, артиллерийские орудия и скопление живой силы ВСУ», — говорится в заявлении.

Из него следует, что сначала военные Вооруженных сил РФ заняли огневые позиции и затем нанесли точный удар по заданной цели. Для этого они использовали 122-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды.

При этом в ведомстве не стали уточнять, на каком именно участке фронта находились ликвидированные солдаты и техника украинских формирований.

14 декабря министерство обороны РФ сообщило, что за минувшие сутки подразделения группировки войск «Запад» уничтожили до 540 бойцов ВСУ в своей зоне ответственности. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад украинских войск на территории Харьковской области и Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее снайпер группировки российских войск «Запад» неделю пролежал в снегу, чтобы выполнить боевое задание на Краснолиманском направлении.

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