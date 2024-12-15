Стало известно о ночных сообщениях Трампа со словами «это ваш любимый президент»

Избранный президент США Дональд Трамп отправляет голосовые сообщения по ночам со словами «это ваш любимый президент». Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

Как следует из текста, будущий глава государства часто начинает работать после ужина, поэтому электронные письма, сообщения и звонки часто происходят после полуночи.

По данным газеты, 45 из 80 кадровых решений Дональда Трампа с момента победы на выборах были сделаны после 18:00, а большинство из них – после 22:00. Такое развитие событий вызывало волну обсуждений в социальных сетях и на телевидении до утра, отмечается в материале.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

С середины ноября политик начал формировать команду, которая в ближайшие четыре года будет управлять страной. «Газета.Ru» рассказывала, кто может занять в его администрации ключевые посты и какие реформы готовит «команда» политика. В нее войдет, в частности, американский миллиардер Илон Маск.

Ранее Трамп рассказал , собирается ли «бросать» Украину.