Немецкие предприятия «загнаны в угол» на фоне проводимой Германией экономической политики. Об этом заявил вице-канцлер и министр экономики Германии от партии «Зеленые» Роберт Хабек, его слова приводит Bild.

Он отметил, что ФРГ является экспортной страной, поэтому ей нужны открытые рынки, в то время как президент США закрывает рынки, Китай закрывает рынки и «проталкивает свои электрокары».

«Это одна из главных проблем немецкой автомобильной промышленности. Конечно, то, что мы годами не инвестировали в нашу инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников, в данный период тоже негативно влияет», — сказал Хабек, отвечая на вопрос о том, перестала ли работать бизнес-модель Германии без российского газа.

В ноябре глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что предприниматели из Германии уже готовы к возвращению на российский рынок и ждут его официальной поддержки.

Ранее Мерц допустил реформу долгового тормоза Германии.