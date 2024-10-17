Стало известно, для каких водителей полис ОСАГО подорожал в 2024 году

В третьем квартале 2024 года снизилась средняя стоимость полисов ОСАГО для безаварийных водителей, для автомобилей мощностью 121-150 л.с. и для жителей Алтайского края, Мордовии и Новгородской области. Об этом сообщает Quto.

Для водителей с минимальным коэффициентом «бонус-малус» (КБМ) 0,46 в III квартале 2024 года стоимость полиса ОСАГО снизилась на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом для начинающих водителей с КБМ 1,17 выросла за год на 10%.

На стоимость ОСАГО влияет и коэффициент мощности. Так, за год увеличилась средняя стоимость ОСАГО для маломощных машин с моторами до 50 л.с., а для автомобилей с моторами мощностью 121-150 л.с. снизилась на 7,5%. С точки зрения территории использования автомобиля больше всего снизилась цена ОСАГО за год в Алтайском крае, Мордовии и Новгородской области, наиболее сильно подорожало — в Адыгее, Забайкальском и Камчатском крае.

Ранее Российский союз автостраховщиков анонсировал подорожание полисов ОСАГО.