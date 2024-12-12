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Беспилотник упал и загорелся на Олимпийском стадионе в Китае

Mash: БПЛА врезался в здание на Олимпийском стадионе в Китае

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CreatAR Images/MAD Architects

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) залетел на Олимпийский стадион Цзиньчжоу в Китае, врезался в здание и загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, в результате происшествия пострадал один человек. Инцидент произошел во время тренировки футболистов местного клуба «Далянь Шидэ». По словам очевидцев, дрон потерял управление и упал на здание, после чего вспыхнул. Обломки беспилотника оказались разбросаны по земле.

9 декабря Bloomberg писал, что производители Китая начали ограничивать продажи в США и Европу важных деталей для создания беспилотников. По словам источников, китайские производители моторов, аккумуляторов БПЛА и их систем управления полетами уменьшили количество поставляемых деталей или полностью прекратили поставки.

В октябре газета Financial Times написала, что крупнейший американский производитель беспилотников и поставщик беспилотников для Украины и США — компания Skydio — столкнулась с нехваткой важнейших компонентов из КНР из-за санкций Пекина.

Ранее сообщалось, что дрон-разведчик шпионил за британским авианосцем «Королева Елизавета» в порту Гамбурга.

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