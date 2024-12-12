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В Госдуме высмеяли объявление Трампа человеком года

Депутат Бутина заявила, что Time стали выбирать не человека года, а человека-хайпожора

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Time

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина заявила «Газете.Ru», что журнал Time испортился и выбирает на свою обложку того, кто «громче всех орет». Так она прокомментировала объявление избранного президента США Дональда Трампа человеком года по версии Time.

«Я бы предложила альтернативное название Time: не «Человек года», а «Человек хайпожор», потому что критерий теперь один — кто громче орет, тот и молодец, и пожалуйте на обложку. Испортились они», — сказала Бутина.

В 2016 году, после первой победы на выборах президента США, Трамп уже получал титул «Человек года». В 2024 году в номинанты журнала попали десять человек. Помимо Трампа шанс получить звание был у вице-президента США Камалы Харрис, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, а также у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

С 1927 года Time в декабрьском номере называет человека года и выносит его фотографию на обложку журнала. Решение принимает редакция. Для получения титула необходимо оказать значительное влияние на мир за последние 12 месяцев, нередко влияние может быть и негативным.

Ранее Трамп пообещал помиловать осужденных за штурм Капитолия.

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