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Ученые открыли новый вид магнетизма, ускоряющий работу электроники

Nature: новый вид магнетизма повысит скорость работы электроники в тысячу раз

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Oliver Amin/University of Nottingham

Международная команда исследователей из Университета Ноттингема открыла новый класс магнетизма, получивший название альтермагнетизм. Работа опубликована в журнале Nature.

Магниты широко используются в памяти компьютеров и микроэлектронике. Однако их производство требует редкоземельных и токсичных материалов, а также потребляет большое количество энергии.

Альтермагнетизм — новый класс магнитного взаимодействия. В магнитах на его основе микроскопические магнитные частицы расположены рядом, но имеют противоположно направленные магнитные моменты. Это придает им особые свойства, которые объединяют преимущества традиционных магнитов — ферромагнетиков и антиферромагнетиков.

Альтермагниты могут повысить скорость работы электронных устройств в тысячу раз, при этом снизив энергозатраты на производство. Они также устойчивы к внешним воздействиям, что делает их надежным средством для долгосрочного хранения данных.

Исследователи провели эксперименты по созданию новых магнитов на международном синхротронном комплексе MAX IV в Швеции. Они изучали материал MnTe, фиксируя так называемые альтермагнитные вихри — области, где наблюдается характерное чередование направлений магнитных моментов. Результаты подтвердили теоретические предсказания.

По мнению ученых, их работа не только открыла новые горизонты в фундаментальной физике, но и создала основу для разработки новых магнитных материалов для использования в электронике будущего.

Ранее ученые открыли новый вид электрического поля для квантовых вычислений.

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