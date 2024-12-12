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В Китае школьник вырвал себе зуб с помощью попугая

NDTV: попугай в Китае вырвал школьнику молочный зуб

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В Китае школьник вырвал себе зуб с помощью попугая и удивил соцсети, пишет NDTV.

Как сообщают СМИ, подросток, открыв рот, приблизил клюв попугая к своему рту. В считанные мгновения пернатый «стоматолог» вырвал молочный зуб и положил его в руку школьника, удивив пользователей соцсетей.

Как объяснили эксперты, этот случай не является полностью уникальным. В дикой природе существует множество примеров симбиотических отношений между животными, например египетские зуйки, которые чистят зубы крокодилам в обмен на еду.

Тем не менее, специалисты не советуют повторять трюк школьника. Они предупреждают, что человеческая слюна может содержать патогены, опасные и потенциально токсичные для птиц. В связи с этим крайне не рекомендуется позволять птицам приближаться к человеческим ртам или носам.

Ранее какаду в Австралии спасли после того, как он 4 недели провел в ловушке в магазине.

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