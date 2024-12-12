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Яна Поплавская назвала Александра Гудкова предателем России

Актриса Поплавская заявила, что россияне не простят Гудкова из-за позиции по СВО

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Яна Поплавская в Telegram эмоционально отреагировала на YouTube-интервью Александра Гудкова Саше Сулим, обвинив юмориста в предательстве.

В беседе с российской журналисткой Гудков заявил, что ему не хватает понимания от общества его жизненной позиции. Гудков отметил, что общественное мнение в нынешних реалиях имеет важное значение.

«Узкий Гудков с глазом гадящей собаки, заикаясь, жалуется, что общество не принимает его позицию. А ему очень нужно, чтобы общество «поняло его позицию», потому что узкому жрать хочется. Как раньше на широкую ногу жить», — возмутилась Поплавская.

Актриса обвинила Гудкова в участии в концертах в пользу Вооруженных сил Украины, а также напомнила, что комик высказывался против проведения СВО.

«Никак не наступит у Гудкова стадия принятия — что «как раньше» уже никогда не будет. Русский народ добрый, душа у нас широкая, но предательство мы не прощаем», — заявила она.

Летом нынешнего года в нескольких российских кинотеатрах отменили показ шоу «Подземелья Чикен Карри». Комик Александр Гудков заявлял, что основной причиной отмены стало его участие в проекте. Он рассказывал, что ряд Telegram-каналов называет его «запрещенным человеком в России». Ему также приписывают «экстремистские призывы».

Гудков опровергал все обвинения. Он отмечал, что утверждения о якобы финансировании им Вооруженных сил Украины являются ложью и клеветой.

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