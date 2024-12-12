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Водителям назвали три правила при оспаривании штрафа с камеры

Юрист Митин назвал три правила при оспаривании штрафа с камеры

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Россияне имеют возможность доказать ошибку камеры, выписавшей штраф, однако шансы на победу никто не гарантирует. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на юриста Юрия Митина.

«Ваша видеозапись – это главное доказательство. Убедитесь, что на ней хорошо видны: дата, время, скорость движения по спидометру вашего автомобиля, номерные знаки, километровые столбы (для определения места фиксации нарушения)», — заявил он.

Также юрист посоветовал взять показания свидетелей. Затем водителю следует подать возражение на постановление о нарушении ПДД. В нем нужно описать ситуацию и приложить доказательства. После этого автомобилист должен пойти в суд. Если возражение не удовлетворили, то следует подготовиться к разбирательствам. В этом случае водителю лучше обратиться за помощью к юристам, считает Митин.

До этого Госдума повысила штрафы за превышение скорости, обгон по встречке, непристегнутые ремни и другие нарушения ПДД. Скидку при оплате штрафов срезали в два раза. Вместе с этими поправками депутаты неожиданно провели и новые ужесточения правил для водителей. Подробности — читайте в материале «Газеты.Ru»

Ранее сообщалось, что триллион рублей потратят в России на новые платные дороги.

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