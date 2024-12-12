Водителям назвали три правила при оспаривании штрафа с камеры

Россияне имеют возможность доказать ошибку камеры, выписавшей штраф, однако шансы на победу никто не гарантирует. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на юриста Юрия Митина.

«Ваша видеозапись – это главное доказательство. Убедитесь, что на ней хорошо видны: дата, время, скорость движения по спидометру вашего автомобиля, номерные знаки, километровые столбы (для определения места фиксации нарушения)», — заявил он.

Также юрист посоветовал взять показания свидетелей. Затем водителю следует подать возражение на постановление о нарушении ПДД. В нем нужно описать ситуацию и приложить доказательства. После этого автомобилист должен пойти в суд. Если возражение не удовлетворили, то следует подготовиться к разбирательствам. В этом случае водителю лучше обратиться за помощью к юристам, считает Митин.

До этого Госдума повысила штрафы за превышение скорости, обгон по встречке, непристегнутые ремни и другие нарушения ПДД. Скидку при оплате штрафов срезали в два раза. Вместе с этими поправками депутаты неожиданно провели и новые ужесточения правил для водителей. Подробности — читайте в материале «Газеты.Ru»

Ранее сообщалось, что триллион рублей потратят в России на новые платные дороги.