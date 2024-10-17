Рассекречен новый кроссовер Geely Cowboy для активного отдыха

Компания Geely разработала кроссовер Cowboy, ориентированный на молодых покупателей и приспособленный для активного отдыха в кемпинге и выездов на рыбалку. Об этом сообщает Autohome.

У автомобиля, созданного на основе компактного кроссовера Geely Icon, двухцветная окраска, он оснащен экспедиционным багажником c дополнительными фарами и боксами для хранения вещей на кузове. Один из них размещен на двери багажника и напоминает кожух запасного колеса. Этот бокс снабжен сливным отверстием и позволяет хранить там зонтики, дождевики и резиновые сапоги во время путешествий на природе.

Длина кроссовера 4442 мм, колесная база — 2640 мм. Cowboy снабжен бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 181 л.с. и крутящим моментом 290 Нм.

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