Блинкен подтвердил контакты США с повстанцами, свергнувшими Асада

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает прямые контакты с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ), которая свергла власть Башара Асада в Сирии. Об этом пишет Associated Press (AP).

Как напоминает AP, ХТШ внесена в список террористических организаций в Соединенных Штатах, а Блинкен стал первым высокопоставленным должностным лицом, подтвердившим контакты с повстанческой группировкой.

Он не стал раскрывать детали контактов, но сказал, что для США важно донести информацию о поведении и узнать, как ХТШ намерена управлять страной в переходный период.

«Да, мы поддерживали контакты с ХТШ и другими сторонами», – сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что «наше послание сирийскому народу таково: мы хотим, чтобы они преуспели, и мы готовы помочь им в этом».

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции, включая ХТШ, начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиция захватила Дамаск. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее в Госдуме отреагировали на помощь Украины радикалам в Сирии.