Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блинкен подтвердил контакты США с повстанцами, свергнувшими Асада

Блинкен: США поддерживают прямые контакты с свергнувшей Асада группировкой ХТШ

close
Alberto Pezzali/Pool via Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает прямые контакты с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ), которая свергла власть Башара Асада в Сирии. Об этом пишет Associated Press (AP).

Как напоминает AP, ХТШ внесена в список террористических организаций в Соединенных Штатах, а Блинкен стал первым высокопоставленным должностным лицом, подтвердившим контакты с повстанческой группировкой.

Он не стал раскрывать детали контактов, но сказал, что для США важно донести информацию о поведении и узнать, как ХТШ намерена управлять страной в переходный период.

«Да, мы поддерживали контакты с ХТШ и другими сторонами», – сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что «наше послание сирийскому народу таково: мы хотим, чтобы они преуспели, и мы готовы помочь им в этом».

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции, включая ХТШ, начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиция захватила Дамаск. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее в Госдуме отреагировали на помощь Украины радикалам в Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами