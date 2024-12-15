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Мерц обвинил Шольца в политической изоляции в Евросоюзе

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил о политической изоляции Шольца в Евросоюзе

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Johanna Geron/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц политически изолирован в Европейском союзе. Об этом заявил кандидат на пост главы правительства страны от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, его цитирует DPA.

«Европейские лидеры больше не хотят встречаться с канцлером ФРГ, который либо часами сидит молча, либо читает лекции миру», — сказал он.

По мнению Мерца, все важные политические мероприятия обходятся без Шольца, например: переговоры президента Франции Эммануэля Макрона, избранного главы Белого дома Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на открытии Нотр-Дама в Париже.

«Канцлер был приглашен, но, видимо, у него не было желания ехать в Париж», — отметил политик.

До этого Мерц раскритиковал Олафа Шольца за то, что он играет на страхах немцев перед войной в своей предвыборной кампании.

Ранее в Германии обвинили Россию в ведении гибридной войны в Европе.

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