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Российский танк был подбит, но ушел от роя дронов ВСУ

РИА: российский танк ушел от роя дронов ВСУ на Краснолиманском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российский танк ушел от роя FPV-дронов Вооруженных сил Украины, атаковавших его на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на командира танкового экипажа мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии и видеозапись атаки, запечатленную БПЛА.

Он рассказал, что они выехали на боевое задание и произвели девять выстрелов из танка, после чего на них выдвинулось более 10 дронов.

«По нам ударили 13 дронов... Нам очень повезло, что у нас была резина – мангал, обшитый резиной, также был РЭБ», — сказал военный, отметив, что средство радиоэлектронной борьбы «особо не помогло», так как его «снесло практически сразу» минометным выстрелом.

По его словам, по ним ударили минометом «почти в заднюю часть», после чего танк загорелся.

Российские военные были вынуждены вернуться. Они доехали до безопасного места, потушили танк и прибыли на место дислокации, добавил командир экипажа боевой машины.

4 декабря командир группы отдельной бригады специального назначения Южного военного округа заявлял, что расчеты FPV-дронов ВСУ являются приоритетными целями для военных РФ.

Ранее Минобороны РФ показало кадры атаки FPV-дронов по автомобилям ВСУ под Харьковом.

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