Журналист высмеял Зеленского за его планы «помогать» Сирии

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял планы украинского лидера Владимира Зеленского после его слов о том, что Киев намерен оказать поддержку Сирии. На своей странице в Х он написал, что «диктатор в щедром настроении».

«Украина готова оказывать поддержку Сирии и поставлять продовольствие», — диктатор Зеленский в щедром настроении», — написал журналист.

До этого Владимир Зеленский на фоне падения режима Башара Асада и смены власти сообщал, что поручил кабинету министров наладить поставки зерна в Сирию в сотрудничестве с международными партнерами Украины.

Он также утверждал, что Башар Асад был свергнут в Сирии, поскольку якобы 800 тысяч российских военных принимают участие в СВО. По его словам, если Киев проиграет в конфликте, то Россия «вернется в Сирию, Африку, многие другие страны».

«Мы видим, что режим Асада пал. Почему? Потому что там нет настоящих российских войск. Давайте будем честными. И не только из-за сил повстанцев и тех, кто их поддерживает, но и потому, что там нет настоящих российских войск», — сказал Зеленский.

Ранее Блинкен подтвердил контакты США с повстанцами, свергнувшими Асада.