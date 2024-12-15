В ДНР рассказали о принудительной эвакуации детей из Курахово

Украинская администрация Курахово в ДНР принудительно эвакуировала детей. Об этом рассказала РИА Новости бывшая сотрудница городской администрации.

По ее словам, многие люди уехали из населенного пункта принудительно. Она добавила, что сейчас в городе многих детей родители прячут по подвалам не первый месяц — полиция искала их по адресам и вывозила либо назначала опекуна.

В ноябре украинские власти объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов в контролируемых ВСУ частях ДНР. Население решили вывозить из Великоновоселковской поселковой территориальной общины Волновахского района ДНР. Также эвакуировали Большую Новоселку, Андреевку, Богатырь, Времовку, Зеленый Кут, Золотую Ниву, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинку, Отрадное, Алексеевку, Петропавловку, Разлив, Славянку, Улаклы и Шевченково.

До этого эвакуацию семей с детьми объявили в 28 населенных пунктах Харьковской области. В 11 населенных пунктах Боровского района также стартует обязательная эвакуация для всего взрослого населения.

Ранее житель Селидово рассказал о поиске сотрудниками СБУ семей с детьми.