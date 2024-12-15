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В США раскрыли, на каких условиях Трамп склонит Украину к перемирию

The Hill: Трамп добьется перемирия на Украине, но Киев будет в плохом положении

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Brian Snyder/Reuters

Избранному президенту США Дональду Трампу и его союзникам удастся добиться перемирия на Украине, однако Киев окажется в гораздо худшем положении, чем мог бы, понеся кроме территориальных огромные людские потери. Об этом пишет газета The Hill.

Как следует из текста, с начала прямого конфликта на Украине Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс и Роберт Кеннеди — младший выступили против боевых действий, в то время как американский политический и военный истеблишмент стремился разжигать конфликт.

Трамп и его союзники «стремились спасти жизни украинского народа» и подвергали сомнению мотивы конфликта, в то время как либеральные СМИ очерняли их и продолжали подбадривать украинский народ, чтобы тот «пал против российской военной машины», отмечается в материале.

Дональд Трамп, выступая за скорейшее завершение конфликта, прав, как и был прав ранее, «делая предупреждение за предупреждением в течение последних почти трех лет», считает газета.

«Перемирие будет. Перемирие всегда должно было быть. За исключением того, что сейчас Украина окажется в гораздо худшем положении, потому что она потеряла значительно больше территории с тех пор, как впервые рассматривалось прекращение огня», — пишет The Hill.

По мнению авторов, хуже всего то, что Украина понесла огромные людские потери, поскольку «лидеры» Запада хотели продолжать играть в настольную игру, находясь в безопасности своих офисов за тысячи миль от поля боя, используя мужчин, женщин и детей как пешек».

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