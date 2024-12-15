В Саранске похоронили молодую девушку, которая погибла во время отпуска в Катаре

В Саранске простились с молодой девушкой, которая трагически погибла во время отпуска в Катаре. По данным kp.ru, 25-летнюю Анастасию М. хоронили в белом гробу.

Известно, что до трагедии девушка успешно работала мастером по маникюру в Саранске. О ее работах клиенты отзывались только положительно и ждали ее возвращения из отпуска.

Однако в столице Катара Дохе Анастасию нашли мертвой под окнами отеля, в котором она жила. Травмы были слишком серьезными, и девушка умерла еще до приезда скорой помощи. При каких именно обстоятельствах все произошло, подробно не сообщается, но криминальной составляющей полиция не нашла.

Позже выяснилось, что в последние годы жизни у Анастасии была затяжная депрессия после смерти отца. Девушка пристрастилась к алкоголю настолько, что ее спасали и возвращали к жизни в специализированном реабилитационном центре. Но кураторы после реабилитации были уверены, что ей удалось преодолеть кризис, они отмечали ее успехи.

Чтобы вернуть россиянку на родину, ее матери понадобилось более 3 млн рублей, деньги помогли собрать в социальных сетях за несколько дней. Тело доставили в Саранск, а 11 декабря девушку похоронили в белом гробу в присутствии родных, друзей и клиентов Анастасии.

Ранее в Турции полиция нашла тело пропавшей россиянки.