Курды опасаются, что в Сирии повторится ливийский сценарий

Курдская автономная администрация боится повторения ливийского сценария в Сирии после прихода к власти вооруженной оппозиции. Об этом РИА Новости заявил представитель «Сирийских демократических сил (SDF)» на северо-востоке САР и в Ливане Абдельсалам Ахмад.

«У них существуют разногласия по тому, какой должна быть новая система управления в Сирии. Мы повторим сценарий Ливии», — сказал он.

Представитель SDF отметил, что группировка «Хайат тахрир аш-Шам» управляет политическим процессом в Дамаске при помощи переходного правительства, которое было сформировано на три месяца. При этом, подчеркнул Ахмад, ряд военизированных сил договорились свергнуть режим, однако они не достигли общего соглашения о том, каким будет будущее политическое управление.

До этого газета The Washington Post писала, что лидеры некоторых арабских стран опасаются волнений у себя после падения режима Башара Асада в Сирии.

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