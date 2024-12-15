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В Самарской области на обочине дороги нашли замерзшую девочку

В Самарской области полицейские спасли замерзавшую на дороге первоклассницу

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции помогли заблудившейся первокласснице добраться домой, замерзшего ребенка они заметили на обочине дороги. Об этом сообщает УМВД региона.

Сотрудники ГАИ обратили внимание на ребенка, которой шел по обочине оживленной трассы. Девочка сильно замерзла и плакала. Выяснилось, что первоклассница после школы решила не дожидаться родителей и самостоятельно добраться домой, пройдя несколько километров, но не рассчитала свои силы.

Школьницу посадили в служебный автомобиль и отогрели, а потом оставили домой. Медицинская помощь девочке не потребовалась, ее передали родителям.

До этого сообщалось, что в Костромской области нашли на улице двух замерзающих детей. Четырехлетнего мальчика и его семилетнюю сестру ночью на улице обнаружил сотрудник полиции. Дети сидели во дворе дома и сильно замерзли. Они рассказали стражу порядка, что отец привел в гости новую знакомую, с которой распивает спиртные напитки. Других родственников у брата и сестры нет, поэтому им пришлось сбежать из дома на улицу. Детей отогрели и накормили, обоих изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр.

Ранее в Перми нашли живой 15-летнюю школьницу, которая в сентябре ушла к стоматологу и пропала.

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