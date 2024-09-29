Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После лобового столкновения грузовика и автобуса под Краснодаром есть раненые

При столкновении грузовика и автобуса под Краснодаром пострадали семь человек

В районе станицы Старокорсунской в Краснодарском крае столкнулся грузовик и рейсовый автобус, семеро пострадавших увезли скорые. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

«В настоящий момент в больницы краевого центра везут 7 пострадавших в аварии», — говорится в сообщении.

По предварительной информации министерства здравоохранения Краснодарского края, пассажиры живы. На месте работает 10 бригад скорой помощи, пострадавших определяют в больницы краевого центра.

По данным Telegram-канала Baza, не выжил водитель автобуса. Также канал сообщает, что пострадали 22 человек.

Вечером в воскресенье, 29 сентября, в результате столкновения грузовика и автобуса под Краснодаром произошел серьезный пожар — оба транспортных средства загорелись. По данным Telegram-канала «112», автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. На борту находились 49 пассажиров.

Ранее в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами