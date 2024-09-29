После лобового столкновения грузовика и автобуса под Краснодаром есть раненые

В районе станицы Старокорсунской в Краснодарском крае столкнулся грузовик и рейсовый автобус, семеро пострадавших увезли скорые. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

«В настоящий момент в больницы краевого центра везут 7 пострадавших в аварии», — говорится в сообщении.

По предварительной информации министерства здравоохранения Краснодарского края, пассажиры живы. На месте работает 10 бригад скорой помощи, пострадавших определяют в больницы краевого центра.

По данным Telegram-канала Baza, не выжил водитель автобуса. Также канал сообщает, что пострадали 22 человек.

Вечером в воскресенье, 29 сентября, в результате столкновения грузовика и автобуса под Краснодаром произошел серьезный пожар — оба транспортных средства загорелись. По данным Telegram-канала «112», автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. На борту находились 49 пассажиров.

Ранее в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом.