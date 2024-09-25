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Названа стоимость содержания УАЗ Hunter

НАПИ: за пять лет на содержание УАЗ Hunter придется потратить 1,9 млн рублей

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УАЗ

За пять лет владения внедорожником УАЗ Hunter собственники машины потратят на обслуживание почти 2 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, стоимость владения УАЗ Hunter за 1 км составляет 19 рублей. В год эта сумма составляет 383 тыс. рублей, за пять лет — 1,92 млн рублей. Стоимость автомобиля УАЗ Hunter в исследуемой комплектации Expedition составляет 1,77 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 20 тыс. километров в год.

До этого стало известно, что китайская марка GAC выведет бизнес-седан Empow на авторынок России.

Издание напомнило, что в апреле впервые появилась информация о том, что GAC может вывести на рынок РФ свою новинку. В итоге компания приняла положительное решение.

Дебют седана в России ожидается в первом квартале 2025 года. Он оснащается 1,5-литровым турбомотором на 177 л.с. и «роботом» или 2-литровым двигателем на 265 л.с. и АКП с гибридной системой мощностью 238 л.с.

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