В России отключат десятки дорожных камер

В России с 1 сентября начался масштабный процесс перенастройки дорожных камер в связи с новыми требованиями законодательства, пишет «Коммерсантъ».

В некоторых областях речь идет о выводе из эксплуатации до четверти работающих дорожных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Часть из них будут переподключены позднее, но на эту процедуру для каждого комплекса требуется до 500 тыс. рублей.

В Татарстане выявлено 95 камер, установленных с различными нарушениями, это 11% от их общего числа в регионе, в Московской области — 87 камер (4%), в Иркутской области — 53 камеры (23%). В Свердловской области 28 камер переведут в режим работы без назначения штрафов, в Омской области скорректируют работу 23 комплексов. В Москве камеры будут применять по собственным нормам, уточняет «Ъ».

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября изменились правила установки камер на дорогах.