Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России отключат десятки дорожных камер

«Ъ»: до четверти дорожных камер в регионах РФ выведут из эксплуатации

close
Максим Блинов/РИА «Новости»

В России с 1 сентября начался масштабный процесс перенастройки дорожных камер в связи с новыми требованиями законодательства, пишет «Коммерсантъ».

В некоторых областях речь идет о выводе из эксплуатации до четверти работающих дорожных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Часть из них будут переподключены позднее, но на эту процедуру для каждого комплекса требуется до 500 тыс. рублей.

В Татарстане выявлено 95 камер, установленных с различными нарушениями, это 11% от их общего числа в регионе, в Московской области — 87 камер (4%), в Иркутской области — 53 камеры (23%). В Свердловской области 28 камер переведут в режим работы без назначения штрафов, в Омской области скорректируют работу 23 комплексов. В Москве камеры будут применять по собственным нормам, уточняет «Ъ».

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября изменились правила установки камер на дорогах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами