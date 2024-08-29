Названы минусы кроссовера Kia Soul второго поколения

Автомобильный эксперт издания «За рулем» изучил Kia Soul второго поколения и рассказал о его минусах.

Так, по его словам, двигатели модели надежные, однако при интенсивных разгонах и частой работе на высоких оборотах цепь ГРМ быстро изнашивается. Поэтому ее лучше хорошо проверить при покупке машины.

Кроме того, эксперт отметил, что среди коробок лучше выбирать автомат. Механика не так надежна. Единственное, что нужно помнить при эксплуатации Soul с автоматом, – коробка A6GF1 очень чувствительна к качеству масла, менять которое необходимо каждые 50 тыс. километров.

Также специалист сообщил, что у Kia Soul второго поколения слабое лакокрасочное покрытие.

До этого Виноградов заявил, что у китайского кроссовера Jetour Dashing после 30-градусной жары деформировалась передняя панель в салоне.

«С наступлением 30-градусной жары в один прекрасный момент я заметил, что в районе подсветки у динамика в верхней части передней панели кроссовера Jetour Dashing стали видны крепления. Оказалось, что панель верхнего динамика искривилась. Пластик деформировался, пока автомобиль стоял на солнце», — рассказал Виноградов.

По его словам, для того, чтобы пластик передней панели не деформировался, необходимо было добавить на деталь ребра жесткости и испытать ее на стойкость к перегреву.

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